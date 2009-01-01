Анастасия Стоцкая впервые после родов вышла в свет

Настя призналась, что была на вечеринке буквально час, а потом поспешила к своей дочке.

Анастасия Стоцкая Instagram

В семье популярной певицы Анастасии Стоцкой 7 мая случилось радостное событие.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Анастасия подарила своему супругу очаровательную дочку.

После того как Стоцкая и малышка выписались из роддома, через три дня певица появилась на мероприятии, приуроченном международному конкурсу "Евровидение".

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"Оставив доченьку с бабушкой, вчера забежала на часок на вечеринку, посвященную "Евровидению", — поведала артистка. — Правда, саму трансляцию конкурса смотрела уже дома".

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Настя призналась, что была на вечеринке буквально час, а потом поспешила к своей дочке.

Напомним, 20-летняя Виктория Петрик стала мамой.