Анастасия Стоцкая впервые после родов вышла в свет

Настя призналась, что была на вечеринке буквально час, а потом поспешила к своей дочке.
Об этом пишет paparazzi.ru.
Анастасия подарила своему супругу очаровательную дочку.
После того как Стоцкая и малышка выписались из роддома, через три дня певица появилась на мероприятии, приуроченном международному конкурсу "Евровидение".
"Оставив доченьку с бабушкой, вчера забежала на часок на вечеринку, посвященную "Евровидению", — поведала артистка. — Правда, саму трансляцию конкурса смотрела уже дома".
Настя призналась, что была на вечеринке буквально час, а потом поспешила к своей дочке.
Напомним, 20-летняя Виктория Петрик стала мамой.