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"Слушаю шум волн". Анастасия Волочкова на Кипре похвасталась попой, фото

Сегодня, 08:00

Снимок, опубликованный российской балериной, в соцсети собрал тысячи лайков.

Волочкова
Анастасия Волочкова на Кипре позировала в купальнике instagram.com/volochkova_art
Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию в купальнике, в центре внимания на которой оказалась ее попа.

Снимок был сделан на территории одного из отелей Кипра, он собрал более 15 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"… Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще.... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа… А я слушаю шум волн", — подписала фото балерина.

Волочкова
Анастасия Волочкова на Кипре позировала в купальнике instagram.com/volochkova_art

Напомним, в начале мая Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными снимками с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть фото можно здесь.

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Анастасия Волочкова, Кипр
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