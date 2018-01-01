Анастасия Волочкова похвасталась "нереально крутым" подарком

Российская балерина поделилась, что подарок подарили ей с дочерью.
Животное имеет кличку Зорро, написала артистка на своей странице в Instagram.
"Нам с Аришей подарили нереально крутого коня!!!... Зорро. И у нас возник один план...", — написала балерина.
Пост артистки в соцсети собрал тысячи лайков, а возможность его комментировать она отключила.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что таинственный незнакомец подарил ей белые розы. По словам артистки, именно такими цветами ее можно порадовать, поскольку она их очень любит.
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