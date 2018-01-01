Анастасия Волочкова похвасталась "нереально крутым" подарком

Российская балерина поделилась, что подарок подарили ей с дочерью.

Анастасия Волочкова похвасталась, что ей с дочерью подарили коня instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась, что ей с дочерью Ариадной подарили "нереально крутого коня".

Животное имеет кличку Зорро, написала артистка на своей странице в Instagram.

"Нам с Аришей подарили нереально крутого коня!!!... Зорро. И у нас возник один план...", — написала балерина.

Пост артистки в соцсети собрал тысячи лайков, а возможность его комментировать она отключила.

Анастасия Волочкова похвасталась, что ей с дочерью подарили коня Скриншот с instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что таинственный незнакомец подарил ей белые розы. По словам артистки, именно такими цветами ее можно порадовать, поскольку она их очень любит.

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