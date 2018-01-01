Анастасия Волочкова похвасталась своим "роскошным" портретом, видео

Ролик, опубликованный балериной в соцсети, собрал десятки тысяч просмотров.
Видео, на котором запечатлена работа, артистка опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало десятки тысяч просмотров.
"… Я очень люблю авторские проекты. Мне кажется, царственно и грациозно…", — подписала ролик балерина.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что таинственный незнакомец подарил ей белые розы. По словам артистки, именно такими цветами ее можно порадовать, поскольку она их очень любит.
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