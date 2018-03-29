Анастасия Волочкова показала изуродованные ноги без пуантов

Балерина поделилась жутким видео в Instagram.
В ролике, которым балерина поделилась на своей странице в Instagram, она показывает, как она расшнуровывает и снимает пуанты. Танцовщица продемонстрировала, насколько деформировались стопы ее ног из-за постоянной работы, и сидя на полу, поставила ноги на кончики пальцев и подогнула их под себя.
Видео Волочкова оставила без подписи и закрыла комментарии.
Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 100 тысяч пользователей соцсети.
Ранее Анастасия Волочкова поразила фанатов бесстыжей фотографией.