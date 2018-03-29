Сегодня, 13:06 RSS

Анастасия Волочкова показала изуродованные ноги без пуантов

Сегодня, 12:00

Балерина поделилась жутким видео в Instagram.

Волочкова
Балерина поделилась жутким видео в Instagram instagram.com/volochkova_art
42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками видео, на котором решила показать результат изнурительных тренировок и продемонстрировала свои ноги без обуви.

В ролике, которым балерина поделилась на своей странице в Instagram, она показывает, как она расшнуровывает и снимает пуанты.  Танцовщица продемонстрировала, насколько деформировались стопы ее ног из-за постоянной работы, и сидя на полу, поставила ноги на кончики пальцев и подогнула их под себя.

Видео Волочкова оставила без подписи и закрыла комментарии.

Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 100 тысяч пользователей соцсети. 

Ранее Анастасия Волочкова поразила фанатов бесстыжей фотографией.
Теги:  
Анастасия Волочкова, балерина, ноги
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...