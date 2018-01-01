Анастасия Волочкова позировала на пляже без лифчика, фото

Снимок российской балерины в соцсети собрал тысячи лайков.

Анастасия Волочкова сфотографировалась на пляже без лифчика от купальника instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на пляже без лифчика от купальника.

Снимок был сделан на острове Пхукет (Таиланд), менее чем за час он собрал свыше 2 тысяч 700 лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото Волочкова запечатлена лежащей на песку, в центре внимания оказалась ее грудь.

"Какое счастье — созерцать красоту!.. А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?.. Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Не многим это дано…", — подписала снимок балерина.

Анастасия Волочкова сфотографировалась на пляже без лифчика от купальника instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети фото, на котором она запечатлена со своей "радостью" — дочерью Ариадной, оно собрало десятки тысяч лайков. Посмотреть снимок можно здесь.