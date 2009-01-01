Анастасия Волочкова сверкнула грудью на отдыхе, опубликованы фото

Любой отдых балерины не обходится без ее традиционного шпагата.

Анастасия Волочкова Instagram

Балерина Анастасия Волочкова сейчас отдыхает в Таиланде.

Свой Instagram она традиционно засыпает снимками в купальниках.

Кроме крошечных бикини, за которые ее часто критикуют подписчики, Анастасия также любит щеголять на отдыхе в прозрачных накидках, которые надевает на голое тело.

На одном из снимков она засветила грудь, катаясь на качелях. Довольная Волочкова позирует на фото в крошечных плавках и прозрачной короткой накидке, которая оголяет грудь. Примечательно, что под этим снимком она отключила комментарии.

Кроме того, любой отдых балерины не обходится без ее традиционного шпагата. Многие подписчики восхищаются ее растяжке, но недоумевают, почему она делает это все в крошечном бикини, который едва прикрывает тело.

Напомним, бывший муж Волочковой не дает им с дочкой денег даже на продукты.