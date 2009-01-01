Анастасия Волочкова тоже сталкивалась с сексуальными домогательствами

По ее словам, подобные случаи происходили не единожды.

Анастасия Волочкова Instagram Анастасия Волочкова

Об этом пишет kp.ua.

По ее словам, подобные случаи происходили не единожды.

"У меня были случаи, когда я сталкивалась с домогательством влиятельных мужчин. И они описаны в моей книге. Большой человек из Большого театра предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты", — сказала Анастасия Волочкова.

Она ответила, что отказала.

"Он мне мстил. Да сколько всего такого было! Один чиновник из мэрии прошлого созыва (мужчина преклонного возраста) предлагал квартиру в обмен на мое расположение. Закрыл дверь в кабинете изнутри и нагло домогался. Я ему сказала на это: "Знаете что, вы меня лучше познакомьте со своим сыном или внуком!" Прошли годы, и я абсолютно не жалею о своих словах", — отметила балерина.

Напомним, в начале октября более 13 актрис и помощниц голливудского продюсера Харви Вайнштейна заявили о домогательствах с его стороны.