Анастасия Волочкова в кружевных трусах позировала топлес

Балерина также рассказала о новом ухажере.
На своей странице в Instagram балерина выложила снимок, на котором она позирует в ванной топлес, прикрывшись букетом. Из одежды на балерине лишь кружевные черные трусы.
"Когда и почерк цветов тоже становится новым...", - подписала фото балерина.
Таким образом, Волочкова намекнула на новые отношения, ведь месяц назад балерина рассталась с программистом Михаилом. Личность своего нового избранника балерина не раскрывает, но постоянно выкладывает фото букетов и подарков от него.
Ранее Анастасия Волочкова разозлила фанатов странными фото.
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