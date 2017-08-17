Анастасия Заворотнюк едва не стала жертвой теракта в Барселоне

Актриса сообщила, что в Барселоне она находилась в гостях у своей подруги.

Анастасия Завортнюк Instagram

На своей странице в Instagram она рассказала о произошедшем.

Заворотнюк сообщила, что в Барселоне она находилась в гостях у своей подруги. В момент совершения теракта она было всего в ста метрах от места ЧП. Более того, покинула его всего за 10-15 минуте до трагедии, — пишет topnews.ru.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)Авг 17 2017 в 10:51 PDT

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)Авг 17 2017 в 11:05 PDT

Она также уточнила, что узнала о теракте от своего мужа, который позвонил ей, чтобы узнать все ли с ней в порядке. В ролике, стоя на балконе, Анастасия также рассказала, что они с подругой до звонка мужа никак не могли понять, почему так долго летают над их домом вертолеты. То, что она узнала от супруга, ввергло ее в шок. "Страшно в очередной раз понять, что для кого-то человеческая жизнь ничего не стоит. Больно осознавать, что снова люди стали жертвами этой бессмысленной жестокости. Глубокие соболезнования пострадавшим и их близким", — подписала видео Заворотнюк.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)Авг 17 2017 в 1:12 PDT

На трех последующих записях она показала, что спешно покидает Барселону, однако пробки с связи с терактом не дают ей это сделать. "Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжёлое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10- 15 мин до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо!!!... Страшно смотреть на погибших... больно!!!... за что?!!!", — подписала ролик Заворотнюк.

Напомним, в Барселоне в результате наезда фургона на пешеходов в центре города пострадали граждане как минимум 18 государств.