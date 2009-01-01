Анастасия Заворотнюк готовится идти в суд

В 2014 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк брала кредит в одном из российских банков.

Анастасия Заворотнюк Вконтакте

Дело о банкротстве Анастасии Заворотнюк вынесут на всеобщее обсуждение.

Об этом пишет Starhit.

Арбитражный суд Москвы отказал Анастасии Заворотнюк в рассмотрении дела о ее банкротстве в закрытом режиме. Несмотря на то, что артистка просила не выносить на всеобщее обсуждение детали ее частной жизни, служители фемиды оказались бескомпромиссны. Открытое слушание состоится 30 марта.

В 2014 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк брала кредит в одном из российских банков. Однако артистка не сообщала, для каких целей она занимала деньги. В положенный срок женщина не вернула положенную сумму, за что представители финансового учреждения подали на нее в суд и частично выиграли дело. Актрисе было необходимо выплатить около 540 тысяч долларов. Также любимице миллионов зрителей был запрещен выезд из страны. Однако спустя некоторое время это решение было отменено, и актриса могла свободно навещать детей, которые учатся за границей.

Спустя два года банк обратился в Арбитражный суд с требованием признать Анастасию Заворотнюк банкротом. Теперь в конце марта стороны вновь предстанут перед служителями фемиды.

Напомним, по информации СМИ, танцующий миллионер Джанлука Вакки оказался на грани банкротства.