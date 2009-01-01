Андрей Джеджула готовится к свадьбе

Шоумен знаком с Юлей уже лет восемь.

Андрей и Юля Instagram

Шоумен Андрей Джеджула рассказал о новой возлюбленной Юлии Леус и признался, что готов к самому важному шагу в жизни — свадьбе.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Мы встретились на свадьбе у общих друзей. Нас посадили за одним столом. В тот момент — я свободный парень, она свободная девушка. Как выяснилось, мы с Юлей знакомы уже лет восемь, у нас даже была совместная фотография. Восемь лет назад она была в отношениях, а я только-только разошелся с мамой своего ребенка. В принципе был свободный человек, но хорошо, что она мне тогда не попалась. Во-первых, она была занята, хотя тогда очень понравилась. Во-вторых, не знаю, насколько я был серьезным — юношеский максимализм, и мстивое отношение к женщинам.

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Очень хорошо, что она не стала очередной. Как сильно бы она не понравилась мне тогда — я не смотрю на женщин, которые находятся в серьезных отношениях. Но хотелось провожать глазами. Вслед смотрел. Честно. Бог сделал так, как было нужно. Восемь лет. И вот, мы оказались за одним столом. И с того дня началось. Первые три недели присматривались друг к другу. Потом мой отец пригласил нас на дачу. Вместо одного, провели пять дней. И с того момента не расстаемся", — поделился шоумен.

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