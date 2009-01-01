Андрей Джеджула обвенчался с любимой, опубликованы фото

Жена Джеджулы предстала в стильном платье с фатой

Андрей Джеджула и Юлия Леус Facebook.com

Об этом ведущий рассказала у себя на странице в Facebook.

Телеведущий показал первые фотографии с новоиспеченной женой.

"Ну вот мы перед Богом муж и жена! А завтра уже и сама шумная свадьба! Люблю тебя жена моя, ты у меня самая красивая! Жду с нетерпением увидеть следующее свадебное платье. p.s. Я уверен, что моя мама видела все и была с нами! Это очень эмоциональный для нас был момент! После поста, причастия и исповеди мы чисты перед другом и пусть так будет всегда!" — подчеркнул он.

Кроме того, Андрей вблизи продемонстрировал кольца с гравировкой.

Жена Джеджулы предстала в стильном платье с фатой, а сам звезда для важного дня выбрал классический костюм.

Напомним, ведущий Александр Скичко женился в Грузии.