Андрей Малахов и Николай Валуев оказались троюродными братьями — СМИ

Телеведущий рассказал об интересном эксперименте.

Николай Валуев и Андрей Малахов Instagram

Об этом пишет ivona.

45-летний тележурналист, шоумен и ведущий Андрей Малахов на своей соцстраничке рассказал об интересном эксперименте, который два месяца назад провел руководитель и ведущая телепрограммы "Здоровье" Елена Малышева.

В рамках шоу Малышева взяла анализ ДНК нескольких известных людей в том числе Андрея Малахова, Николая Валуева, а также других знаменитостей, чтобы выяснить их родословную. Результаты анализов были опубликованы в одном из недавних выпусков и выявили родство между Малаховым и Валуевым.

"Утро началось с шока! Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии — мой троюродный брат Николай Валуев! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно", — написал в Сети Андрей Малахов.

Напомним, Андрей Малахов взбудоражил Сеть своим обнаженным телом.