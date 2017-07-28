Андрей Малахов вскоре станет папой

Малахов объявил, что, действительно, после 6 лет совместной жизни они с женой ждут ребенка.

Андрей Малахов с женой Instagram Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов планирует уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Учитывая, что новость о том, что супруги ждут ребенка, появлялась неоднократно, то в неё поверили далеко не все.

И вот, Малахов объявил, что, действительно, после 6 лет совместной жизни они с женой ждут ребенка. Сделал он это на страницах своего журнала весьма иронично.

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца! Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", — рассказал Андрей Малахов.

Публикация от @malakhov007 Июл 28 2017 в 8:46 PDT

Так что, все слухи подтеврдились — Малахов уходит с Первого канала и скоро станет отцом, как Криштиану Роналду.

Учитывая, что все трое детей Криштиану Роналду зачаты не совсем традиционным способом, то сравнение весьма подозрительное.

Напомним, Криштиану Роналду хочет семерых детей.