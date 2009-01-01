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Андрей Шевченко работает таксистом у своих детей

Сегодня, 14:45

Со старшими сыновьями он даже может обсудить матчи национальной команды.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко Instagram
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко старается все свое свободное время посвящать семье.

Об этом он рассказал в интервью L'Officiel.

По признанию легендарного футболиста, со старшими сыновьями он даже может обсудить матчи национальной команды.

"Чем занимаюсь дома? Работаю таксистом. Отвожу детей в школу, забираю, вожу на мероприятия, игры команд, назад доставляю вместе с друзьями. Мое свободное время посвящено семье, Кристен и детям. У меня же их четверо. Все разного возраста, и у каждого свои увлечения. Со старшими Джорданом и Кристианом можно погонять мяч, даже обсудить матчи Сборной, за которыми они следят. А малыши Александр и Райдер любят слушать сказки, играть в игры, смотреть мультики. Словом, забот хватает", — заявил Шевченко.

Андрей Шевченко
Со старшим сыном Instagram

Андрей Шевченко
С женой Кристен Instagram

Напомним, Дмитрий Комаров опубликовал архивное фото с Андреем Шевченко.

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Андрей Шевченко, футболист, семья, дети
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