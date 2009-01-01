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Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут поделить дом, в котором отмечали свадьбу

Сегодня, 16:35

Они купили его в 2012 году за 60 миллионов долларов.

Анджелина Джоли свадьба
Hello/People Magazine/Angelina Jolie Facebook
Звездная пара Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут найти компромиссного решения по поводу совместно нажитого имения Шато Мираваль во Франции.

Об этом пишет Radar Online.

В этом доме отмечали свадьбу артистов. Они купили его в 2012 году за 60 миллионов долларов, а до покупки семья в течение нескольких лет арендовала усадьбу на лето. Поскольку дом был приобретен актерами во время совместной жизни, при разводе решение о разделе этого недвижимого имущества принимается с учетом интересов обоих.

Анджелина Джоли настаивает на продаже особняка, а Брэд Питт категорически против этой инициативы и хочет оставить имение в распоряжение детей.

К шато прилегают виноградники и винодельческое хозяйство, где бывшие супруги выпускали вино с именной маркировкой.

Напомним, Дэвид и Виктория Бэкхем продают свое поместье за 30 млн долларов.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, недвижимость, дом, замок, развод
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