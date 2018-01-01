Анджелина Джоли рассказала, что в человеке самое сексуальное

Актриса также рассказала о своем старении, найдя в нем положительные моменты.

Джоли назвала самую «горячую» часть человека. Reuters

Американская актриса, на этот раз рассказала, что больше всего привлекает ее в людях.

"Люди, которых я считаю красивыми, — это те, которые не прогибаются под чужие представления о красоте. Меня всегда привлекали уникальные, необычные люди, те, кто остается самим собой", — цитирует Джоли издание InStyle.

А сексуальными людей, по ее словам, делает интеллект. "Когда видите кого-то с горячим умом — это сексуально", — заявила актриса.

Джоли также рассказала о своем старении, заявив, что ей нравится видеть, как ее внешность меняется. "Я смотрю, как я старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива — я живу и становлюсь старше", — добавила кинозвезда.

Ранее Анджелину Джоли заметили с новым бойфрендом. В отличие от экс-супруга, актриса не намерена вести затворнический образ жизни.

Напомним, ученые назвали кинозвезду с самыми сексуальными губами в мире. Помогать определять самые красивые губки ученым помогали 560 пластических хирургов.