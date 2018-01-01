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Анджелина Джоли рассказала, что в человеке самое сексуальное

Сегодня, 05:01

Актриса также рассказала о своем старении, найдя в нем положительные моменты.

Джоли
Джоли назвала самую «горячую» часть человека. Reuters
Американская актриса Анджелина Джоли, которая на этой неделе шокировала общественность откровенным признанием, на этот раз рассказала, что больше всего привлекает ее в людях.

"Люди, которых я считаю красивыми, — это те, которые не прогибаются под чужие представления о красоте. Меня всегда привлекали уникальные, необычные люди, те, кто остается самим собой", — цитирует Джоли издание InStyle.

А сексуальными людей, по ее словам, делает интеллект. "Когда видите кого-то с горячим умом — это сексуально", — заявила актриса.

Джоли также рассказала о своем старении, заявив, что ей нравится видеть, как ее внешность меняется. "Я смотрю, как я старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива — я живу и становлюсь старше", — добавила кинозвезда.

Ранее Анджелину Джоли заметили с новым бойфрендом. В отличие от экс-супруга, актриса не намерена вести затворнический образ жизни.

Напомним, ученые назвали кинозвезду с самыми сексуальными губами в мире. Помогать определять самые красивые губки ученым помогали 560 пластических хирургов.
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Анджелина Джоли, сексуальность
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