Анджелина Джоли с детьми позировала для глянца, фото

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1 / 4 Анджелина Джоли с детьми фотографировалась для глянца (elle.com)

Актриса украсит обложку западного журнала.

Анджелина Джоли позировала для глянца Reuters

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли украсит обложку мартовского номера глянцевого журнала Elle.

Артистка снялась в фотосессии для издания, в частности, она позировала с детьми, некоторые фото появились на сайте глянца.

Вместе с Джоли в съемках приняли участие две ее дочери — Шайло и Вивьен.

На одном фото дети смотрят в окно, а их мама что-то читает, а на втором — они втроем улыбаются на кровати.

Напомним, у Анджелины Джоли шестеро детей — сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен, Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель, Вивьен Маршелин.

Все они носят фамилию Джоли-Питт, хотя только трое — Шайло, Нокс, Вивьен — биологические дети звезды и голливудского актера Брэда Питта. В сентябре 2016 года стало известно, что звезды разводятся. Позже адвокат Джоли сказал, что это она подала заявление на развод "для благополучия семьи".