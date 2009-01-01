Анджелина Джоли собирается сыграть императрицу Екатерину Великую

Фильм расскажет об истории любви князя Потемкина и Екатерины.

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Голливулская звезда Анджелина Джоли планирует вернуться к новым ролям в кино, но стало известно, что ее новая роль будет поистине королевской.

Об этом пишет popcornnews.

Актриса получила предложение сыграть императрицу Екатерину Великую в адаптации книги Саймона Сибэга Монтефьоре "Екатерина Великая и Потемкин: Царская история любви".

Фильм расскажет об истории любви князя Григория Потемкина и Екатерины. Несмотря на то, что князь был моложе императрицы, он сумел завоевать ее сердце. За адаптацию берется кинокомпания Universal. Джоли также предложили другую роль — в хорроре "Невеста Франкенштейна". Пока актриса не приняла окончательного решения относительно своих будущих ролей. Есть информация, что Анджелина может появиться в картине "Стреляй, как девчонка" — биографии Мэри Дженнингс Хегар, майора ВВС США, которая трижды служила в Афганистане.

Напомним, по информации СМИ, Анджелина Джоли возобновила отношения с Джаредом Лето.