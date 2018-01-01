Анджелина Джоли в халате и с рогами подурачилась на сьемках "Малефисента-2"

Актриса сделала забавное фото с коллегой по съемочной площадке.
Снимками со знаменитой голливудской актрисой на своей странице в Instagram поделилась напарница Джоли Эль Фаннинг. На снимках улыбающаяся Джоли запечатлена с рогами на голове, с красной помадой, в черных очках и белом халате. Эль, в свою очередь, изображена также в халате и очках.
Отметим, что Джоли играет колдунью Малефисенту, а Фаннинг – принцессу Аврору.
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