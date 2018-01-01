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Анджелина Джоли в халате и с рогами подурачилась на сьемках "Малефисента-2"

Сегодня, 18:00

Актриса сделала забавное фото с коллегой по съемочной площадке.

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Актриса сделала забавное фото с коллегой по съемочной площадке Фото: Reuters
Американская актриса Анджелина Джоли, которая  шокировала общественность откровенным признанием, и ее коллега актриса Эль Фаннинг подурачились на сьемках второй части фильма "Малефисента".

Снимками со знаменитой голливудской актрисой на своей странице в Instagram поделилась напарница Джоли Эль Фаннинг. На снимках улыбающаяся Джоли запечатлена с рогами на голове, с красной помадой, в черных очках и белом халате.  Эль, в свою очередь, изображена также в халате и очках.

Отметим, что Джоли играет колдунью Малефисенту, а Фаннинг – принцессу Аврору.

Анджелина Джоли, Эль Фаннинг
Эль Фаннинг и Анджелина Джоли подурачились во время сьемок instagram.com/ellefanning
Анджелина Джоли, Эль Фаннинг
Эль Фаннинг и Анджелина Джоли подурачились во время сьемок instagram.com/ellefanning

Ранее Хабенский рассказал про "поцелуй" с Анджелиной Джоли.

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Анджелина Джоли, Малефисента-2, Эль Фаннинг, фото, сьемки
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