Анджелина Джоли в халате и с рогами подурачилась на сьемках "Малефисента-2"

Актриса сделала забавное фото с коллегой по съемочной площадке.

Актриса сделала забавное фото с коллегой по съемочной площадке Фото: Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли, которая шокировала общественность откровенным признанием , и ее коллега актриса Эль Фаннинг подурачились на сьемках второй части фильма "Малефисента".

Снимками со знаменитой голливудской актрисой на своей странице в Instagram поделилась напарница Джоли Эль Фаннинг. На снимках улыбающаяся Джоли запечатлена с рогами на голове, с красной помадой, в черных очках и белом халате. Эль, в свою очередь, изображена также в халате и очках.

Отметим, что Джоли играет колдунью Малефисенту, а Фаннинг – принцессу Аврору.

Эль Фаннинг и Анджелина Джоли подурачились во время сьемок instagram.com/ellefanning

Эль Фаннинг и Анджелина Джоли подурачились во время сьемок instagram.com/ellefanning

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