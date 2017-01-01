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Анджелина Джоли встретилась с женой Макрона, фото

Сегодня, 11:10

Мероприятие проходило в резиденции французского лидера.

Джоли
Анджелина Джоли с детьми посетила Париж Reuters
В столице Франции Париже жена президента страны Эммануэля Макрона Бриджит встретилась с американской актрисой и послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли.

Встреча проходила в резиденции французского лидера — Елисейском дворце, пишет Le Figaro.

По данным издания, мероприятие инициировала артистка, она хотела обсудить с первой леди проблему сирийских беженцев.

Беседа продолжалась чуть более часа и проходила на английском языке. Макрон и Джоли также обсудили вопросы образования и насилие в отношении женщин. Актриса прилетела в Париж вместе со своими шестью детьми.

Джоли,Бриджит Макрон
Анджелина Джоли встретилась с Бриджит Макрон instagram.com/tbromet

Напомним, в мае 2016 года известный британский актер Орландо Блум в качестве посла доброй воли UNICEF посетил восток Украины и встречался с детьми, пострадавшими в результате возникшего там конфликта.
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Джоли, Бриджит Макрон, Париж, Франция, встреча, ООН, беженцы
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