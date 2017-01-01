Анджелина Джоли встретилась с женой Макрона, фото

Мероприятие проходило в резиденции французского лидера.

Анджелина Джоли с детьми посетила Париж Reuters

В столице Франции Париже жена президента страны Эммануэля Макрона Бриджит встретилась с американской актрисой и послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли

Встреча проходила в резиденции французского лидера — Елисейском дворце, пишет Le Figaro.

По данным издания, мероприятие инициировала артистка, она хотела обсудить с первой леди проблему сирийских беженцев.

Беседа продолжалась чуть более часа и проходила на английском языке. Макрон и Джоли также обсудили вопросы образования и насилие в отношении женщин. Актриса прилетела в Париж вместе со своими шестью детьми.

Анджелина Джоли встретилась с Бриджит Макрон instagram.com/tbromet

Напомним, в мае 2016 года известный британский актер Орландо Блум в качестве посла доброй воли UNICEF посетил восток Украины и встречался с детьми, пострадавшими в результате возникшего там конфликта.