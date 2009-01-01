Анфиса Чехова на грани развода

Муж телеведущей, Гурам подтвердил, что проблемы есть.

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В День всех влюбленных в микроблоге Анфисы Чеховой появилась её грустная фотография и еще более грустный комментарий.

Об этом пишет paparazzi.

"Жития не святых... и не Валентинов. Берегите Любовь! Хрупкая она вещь". Кроме того, текст сопровождался картинкой разбитого сердца.

Можно было бы подумать, что это лишь предостережение от Анфисы Чеховой другим девушкам, но муж телеведущей, Гурам подтвердил, что проблемы есть и назвал себя виновником происходящего.

В ответ в его микроблоге появилось любовное послание с признаниями:

"Тебя я много обижал, топтал твои чувства, не отвечал и нагло покидал...

Твоё тепло и преданность, пустышным взмахом руки, я превращал в перекатиполе...

Ловя твой взгляд наивный, подогретый детским солнцем счастья, я гордо отвергал....

Касаясь краем уха твоих проблем, я засыпал, не слыша твоей боли...

Ты вытягивала ладони, ожидая прикоснуться к моим. Я ж кулаки в крови тебе давал...

Ты улыбалась чисто, безмятежно. И тут, опять мои сомнения и гнев....

Кричала, что люблюююю и мною вновь надменность...

Хотела поцелуй простой, для сердца вдох. А я стоял горой, гордынею подвешен...

Я много согрешил и глупо наслаждался. Ты мудро посмотрев, сказала я с тобой....

Ты не представляешь, что теперь со мной. Я демону воздал, теперь страдаю...

Жизнь странная, волшебная шкатулка. Ты сердце положила в душу мою...

Пройдя и сожалея всё, и больше, я скажу.....

Я тебя люблю".

Если все, что написал Гурам правда, то ситуация, действительно, критичная и до развода здесь рукой подать.

Напомним, Виктория Боня рассталась с миллионером.