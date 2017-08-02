Анфиса Чехова намекнула на развод с мужем — СМИ

В комментариях к фото сразу же появилось много вопросов.

Instagram

Об этом пишет viva.ua.

Так, на своей странице в Instagram Анфиса опубликовала совместное фото с мужем, которое сразу же показалось странным ее подписчикам.

Дело в том, что на снимке Гурам запечатлен не полностью — Анфиса обрезала на снимке мужу часть лица. Однако дальше — больше. Комментарий к фото и вовсе сбил с толку поклонников ведущей. Знаменитость рассказала о новом телевизионном проекте подруг, которые ищут разведенных людей с детьми.

"Фото для привлечения внимания. Мои подруги, делают сейчас очень интересный проект. Попросили меня разместить объявление о кастинге. Если вы разведенная пара с ребенком, не проходите мимо!", — написала Анфиса.

В комментариях к фото сразу же появились вопросы: неужели Анфиса и Гурам — разведенная пара?

"Анфиса, вы дали народу пищу для разговора! Успокойте всех, скажите, что вы семья!", "Похоже, развелись, но остаются быть в хороших отношениях ради Солика", "Все-таки, это анти-фэншуй — под своим фото с мужем привлекать внимание по данной теме. Уж кто, как не Вы знаете силу материализации мысли", "Анфиса развелась с мужем?", — засыпали поклонники Анфису вопросами.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Авг 2 2017 в 6:43 PDT

Напомним, муж Виктории Дайнеко подал на развод.