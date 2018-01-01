Анфиса Чехова похвасталась результатами похудения, и поделилась секретом стройности

Телеведущая отметила, что похудение не было ее целью.

Телеведущая отметила, что похудение не было ее целью instagram.com/achekhova

40-летняя телеведущая Анфиса Чехова поделилась снимком, на котором заметен результат ее похудения.

По многочисленным просьбам поклонников в Instagram Анфиса опубликовала коллаж из фотографий, на которых она позирует в купальнике до и после похудения.

По словам Чеховой, первое фото было сделано два года назад на Бали.

"Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила 90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике) но все же на 20 кг больше чем сейчас", - написала под фото телеведущая.

Она добавила, что именно во время поездки на Бали стала заниматься йогой и усердно работать над собой, но ее целью не было похудение – Чехова хотела стать более счастливой и здоровой.

"Та поездка на Бали была для меня знаковой: я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой. Не для того, что бы похудеть! И тогда и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: "Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!". Мой тип тела начал меняться вслед за изменениями моего типа личности. Я не ставила себе задачей - похудеть, но я очень хотела изменить своё мышление и поведение, для того, что бы стать счастливой!", - написала Чехова.

Она отметила, что ее килограммы стали "таять" на глазах тогда. Когда она стала лучше относиться к себе и своему телу, и полюбила каждую складочку.

"Сначала я полюбила свое тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не легкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет не только наше тело, но и качество нашей Жизни!", - добавила телеведущая.

На фото - разница в 20 килограмм instagram.com/achekhova

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