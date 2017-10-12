Анфиса Чехова таки развелась с мужем

Супруг телеведущей оставил ей квартиру.

Анфиса Чехова Instagram

Об этом пишет starhit.

Даже в социальных сетях оба вели себя так, будто в их семье царит полная гармония и взаимопонимание. Но развод оказался неизбежен – Анфиса и Гурам решили идти разными дорогами. За юридической помощью 39-летняя Чехова обратилась в адвокатскую контору "Гордон и сыновья".

Допис, поширений Anfisa Chekhova (@achekhova) Жов 21, 2017 о 8:33 PDT

"Анфиса и Гурам официально развелись, — рассказывает ее основательница Екатерина Гордон. — Супруги не выносили сор из избы, потому что им нужно было время договориться друг с другом. Так что на процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые бумаги и мирно разошлись. Баблишвили без лишних вопросов оставил бывшей жене все совместно нажитое имущество — квартиру и машину. Сына Соломона каждый может видеть, когда захочет. Анфиса с радостью отпускает Солика путешествовать с папой. Этим летом они вдвоем, к примеру, около месяца отдыхали в Грузии. Гурам, кстати, планирует вернуться туда жить, но, конечно, о наследнике забывать ни в коем случае не будет".

В отличие от мужа, отец Чеховой оказался не таким благородным. Теперь телеведущей предстоят судебные разбирательства с кровным родственником.

Допис, поширений Anfisa Chekhova (@achekhova) Жов 12, 2017 о 12:11 PDT

"Сейчас я занимаюсь этим делом, — продолжает Гордон. — Неожиданно для всех Александр Иванович решил побороться за маленькую квартиру, которую оставил дочери и жене. Он ушел из семьи, когда Анфиса была совсем маленькой, отношения между ними до сих пор сложные. Папа постоянно в беседах с журналистами позволяет себе некрасивые высказывания в ее адрес, обвиняет в безнравственности. Хотя Чехова давно отошла от образа скандалистки, стала заботливой мамой... Она со всем справится! Анфиса шикарно выглядит, у нее есть любимая работа, сын".

Напомним, Армен Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой.