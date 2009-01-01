Ангелу Меркель впечатлили носки премьер-министра Канады

Это уже не первый случай, когда Трюдо продемонстрировал веселые разноцветные носки на деловых встречах.

Instagram

Канцлера Германии Ангелу Меркель очень впечатлили носки премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Она даже опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором разглядывает розово-голубые носки Трюдо с логотипом НАТО.

"Крутые носки, Джастин Трюдо! Канадский премьер с гордостью демонстрирует свою новую покупку на саммите НАТО в Брюсселе", — подписала фото госпожа Меркель.

Instagram

Кстати, это уже не первый случай, когда Трюдо продемонстрировал веселые разноцветные носки на деловых встречах.

Instagram

Instagram

Напомним, ранее "Главред" писал, что 45-летний премьер Канады оказался еще тем мачо.