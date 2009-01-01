Сегодня, 19:59 RSS

Ангелу Меркель впечатлили носки премьер-министра Канады

Сегодня, 19:12

Это уже не первый случай, когда Трюдо продемонстрировал веселые разноцветные носки на деловых встречах.

Джастин Трюдо
Instagram
Канцлера Германии Ангелу Меркель очень впечатлили носки премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Она даже опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором разглядывает розово-голубые носки Трюдо с логотипом НАТО.

"Крутые носки, Джастин Трюдо! Канадский премьер с гордостью демонстрирует свою новую покупку на саммите НАТО в Брюсселе", — подписала фото госпожа Меркель.

Джастин Трюдо
Instagram

Кстати, это уже не первый случай, когда Трюдо продемонстрировал веселые разноцветные носки на деловых встречах.

Джастин Трюдо
Instagram

Джастин Трюдо
Instagram

Напомним, ранее "Главред" писал, что 45-летний премьер Канады оказался еще тем мачо.

Теги:  
Ангела Меркель, носки, премьер-министр Канады, Джастин Трюдо
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...