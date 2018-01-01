Ани Лорак эпатировала своим нарядом на красной дорожке

Артистка удивила выбором цветовой гаммы для образа.

Артистка удивила выбором цветовой гаммы для образа anilorak/instagram

Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников своим образом на красной дорожке премии BRAVO в России.

Снимком, на котором артистка была одета в брюки-ботфорты насыщенного фиолетового цвета, и в удлиненный жакет в тон обуви, она выложила на своей странице в Instagram.

В руках у артистки виднелась очередная награда из РФ.

"Шоу "DIVA", над которым мы трудились целый год, признали "Шоу Года"! Эта награда - признание работы всей нашей огромной мировой команды! Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Спасибо моим дорогим зрителям, кто побывал на наших концертах. Спасибо за ваши горячие сердца и переполненные залы! Спасибо премии", - прокомментировала фото Лорак.

Однако фанаты не оценили такой смелый наряд певицы. И принялись критиковать ее и за выбор цвета, и за фасон.

"Перебор с цветом". "Наряд у Вас, ещё безвкуснее бы так некуда, обидно и стыдно за нашу эстраду", "А что это на ногах, сапоги? Колготы??", "Ёшкин кот что инопланетяне спустились на землю Аня Что за прикид?", - удивлялись подписчики.

Артистка удивила выбором цветовой гаммы для образа anilorak/instagram

Ранее совместное фото Лорак и Лазарева вызвало бурю обсуждений в Сети.