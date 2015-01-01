Ани Лорак, Loboda и Алина Гросу спели на рождественском фестивале Лепса в Сочи

Ради выступления на концерте в России Loboda прервала свой отпуск.

Ани Лорак Instagram Ани Лорак, Loboda и Алина Гросу приняли участие в ежегодном рождественском фестивале певца и продюсера Григория Лепса, который проходит в Сочи.

Об этом пишет ivona.

Алина Гросу спела дуэтом с Григорием Лепсом и выступила сольно с песней Собака. Ани Лорак также исполнила несколько своих хитов и опубликовала в соцсети снимок в роскошном красном платье.

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Ради выступления на концерте в России Loboda прервала свой отпуск. Певица оставила родных отдыхать в Доминикане, а сама на несколько дней прилетела в Россию. На своей странице в соцсети певица не стала афишировать свое пребывание в Сочи, но российские звезды опубликовали с ней несколько снимков.

Напомним, Ани Лорак и Светлана Лобода засветились на вечеринке российского бизнесмена.