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Ани Лорак, Loboda и Алина Гросу спели на рождественском фестивале Лепса в Сочи

Сегодня, 13:50

Ради выступления на концерте в России Loboda прервала свой отпуск.

Ани Лорак
Ани Лорак Instagram
Ани Лорак, Loboda и Алина Гросу приняли участие в ежегодном рождественском фестивале певца и продюсера Григория Лепса, который проходит в Сочи.

Об этом пишет ivona.

Алина Гросу спела дуэтом с Григорием Лепсом и выступила сольно с песней Собака. Ани Лорак также исполнила несколько своих хитов и опубликовала в соцсети снимок в роскошном красном платье.

Светлана Лобода
Instagram

Ради выступления на концерте в России Loboda прервала свой отпуск. Певица оставила родных отдыхать в Доминикане, а сама на несколько дней прилетела в Россию. На своей странице в соцсети певица не стала афишировать свое пребывание в Сочи, но российские звезды опубликовали с ней несколько снимков.

Напомним, Ани Лорак и Светлана Лобода засветились на вечеринке российского бизнесмена.

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Ани Лорак, Loboda, Алина Гросу, рождественский фестиваль, Григорий Лепс, Сочи
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