Ани Лорак показала фигуру в купальнике

У Лорак стали заметно выделяться брюшные мышцы.

Ани Лорак Instagram

Певица Ани Лорак сейчас находится на отдыхе в теплых краях.

Каролина регулярно публикует у себя на странице в Instagram фото с отдыха.

На одном из последних снимков певица в соблазнительном купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру.

У Лорак стали заметно выделяться брюшные мышцы, а стройная фигура заворожила ее подписчиков: "Даже тепло стало в минус 16". "Каролина невероятная красотка отличного отдыха и настроения". "Каролина,фигура шикарная, ты у нас самая лучшая", — писали пользователи.

Instagram

Лорак нежится под солнцем Кубы, куда поехала после многочисленных выступлений на новогодних концертах и корпоративах.

Напомним, Ксения Собчак показала бюст в купальнике.