Ани Лорак показала фигуру в купальнике

У Лорак стали заметно выделяться брюшные мышцы.
Каролина регулярно публикует у себя на странице в Instagram фото с отдыха.
На одном из последних снимков певица в соблазнительном купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру.
У Лорак стали заметно выделяться брюшные мышцы, а стройная фигура заворожила ее подписчиков: "Даже тепло стало в минус 16". "Каролина невероятная красотка отличного отдыха и настроения". "Каролина,фигура шикарная, ты у нас самая лучшая", — писали пользователи.
Лорак нежится под солнцем Кубы, куда поехала после многочисленных выступлений на новогодних концертах и корпоративах.