Ани Лорак рассказала, как чуть не погибла

В Греции в машине, в которой ехала певица, отказали тормоза.
На греческом острове Крит ехала в ретро-автомобиле с мужчиной по серпантину, и у машины начали отказывать тормоза, рассказала исполнительница "Комсомольской правде в Украине".
"Машина неслась на огромной скорости, мы стремительно теряли управление... Впереди обрыв, я успела только зажмуриться и подумать: "Ну все". Даже не поняла, каким чудом в итоге удалось затормозить. До сих пор вспоминаю об этом с ужасом", — отметила артистка.
Напомним, Ани Лорак критикуют из-за того, что она регулярно выступает в Российской Федерации и получает там разные награды. Ранее сообщалось, что певица вместе со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, посетила Киев.
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