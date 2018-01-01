Ани Лорак рассказала о втором доме

Новый снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Исполнительница поделилась подробностью личной жизни, опубликовав фото из машины на своей странице в Instagram.
"Машина мой второй дом. А сколько времени вы проводите в машине?", — поставила вопрос артистка.
Снимок певицы в соцсети за два часа собрал более 30 тысяч лайков.
Ранее Ани Лорак поделилась в соцсети фото со своей любимой подругой — гимнасткой, заслуженным мастером спорта Украины Лилией Подкопаевой. Посмотреть снимок можно здесь.