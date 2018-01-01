Ани Лорак сверкнула грудью, фото

Снимок певицы уже набрал десятки тысяч лайков.

Ани Лорак выложила в Сеть новое фото instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в длинном платье с опущенными бретелями, на нем в центре внимания оказалась грудь артистки.

Снимок исполнительница выложила на своей странице в Instagram, за 20 часов он собрал более 66 тысяч лайков.

"Улыбайтесь! Улыбка — самый лучший антибиотик!", — подписала фото певица.

Ани Лорак выложила в Сеть новое фото instagram.com/anilorak

Ряд интернет пользователей оставили под ним позитивные отзывы. "Красоточка", — отметила yuliakarasy. "Хороша!!!", — считает urasarin. "Ох, люблю тебя!", — призналась syromyatnikova_official. "Хороша, как утренний восход", — полагает oliatroitskaia43.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак планирует провести два концерта в России — 25 февраля в Санкт-Петербурге и 3 марта в столице страны Москве, она будет развлекать пришедших своим шоу Diva.