Ани Лорак выпустила новый клип, во время сьемок которого чуть не погибла

В Греции в машине, в которой ехала певица, отказали тормоза.

Певица снялась в клипе с соблазнительным мужчиной Кадр www.youtube.com

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выпустила новый клип на песню "Сумасшедшая".

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы. В ролике певица предстает в сексуальных вечерних платьях и стильных купальниках.

"Сумасшедшая" посвящается всем влюбленным, людям авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки. Я желаю всем обязательно влюбиться этим летом", - рассказывает Лорак.

Сьемки клипа проходили в Греции на живописном острове Крит. Во время одной из сцен, когда певица спускается с мужчиной на ретро-авто по серпантину, у машины начали отказывать тормоза.

Машина неслась на огромной скорости, мы стремительно теряли управление... Впереди обрыв, я успела только зажмуриться и подумать: "Ну все". Даже не поняла, каким чудом в итоге удалось затормозить. До сих пор вспоминаю об этом с ужасом", — отметила артистка.

Режиссером видеоработы стал Станислав Морозов, с которым певица работает впервые.

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