Ани Лорак заявила, что те люди, которые пытаются ей "мешать", Украину никогда не любили

Певица не даст очернить свое имя.

Ани Лорак Instagram

Певица Ани Лорак рассказала, что есть люди, которые препятствуют ее творческой деятельности.

Об этом она рассказала в откровенном интервью Kp.ua.

"Те люди, которые сегодня мне пытаются мешать, Украину никогда не любили, и единственное, в чем они преуспели — вредительство. Разрушить, опорочить — легко, важно только понимать, что за этим всем стоят большие деньги, политика", — поделилась Каролина.

Но, несмотря на это, певица сообщила, что не даст очернить свое имя.

"Мне не хочется, чтобы кто-то делал карьеру, пытаясь очернить мое имя, да еще и рекламируя себя за мой счет, а в конечном итоге страдал бы мой любимый зритель. Гастроли нон-стоп тоже повлияли на затянувшуюся паузу – хотелось побывать в каждом уголке, где меня хотят услышать. Слава Богу, я успела объездить Украину со своим шоу в 2013-м и 2014-м годах — везде зал встречал стоя. То, что случилось потом, — моя боль. Но, повторюсь, не могу допустить, чтобы люди, упивающиеся вседозволенностью, пиарились на мне.

Напомним, Ани Лорак показала подарок на 8 Марта для маленькой дочки.