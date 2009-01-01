Анна Калашникова увеличила не только грудь, но сделала и коррекцию лица

Свою внешность она до сих пор не считает идеальной.

Анна Калашникова Instagram

Но видимо новая грудь будет не единственным изменением, которое покажет публике Анна, пишет paparazzi.

Процесс восстановления еще не закончен и из-за этого красотка не может похвастаться результатом.

Свою внешность она до сих пор не считает идеальной, поэтому решилась на исправление овала лица.

"После операции продолжаю приводить себя в порядок — решила сделать коррекцию овала лица и подбородка... Чтобы изменить форму лица, нужно подколоть подбородок и нижнюю челюсть, тогда форма овала уйдёт и в результате форма лица станет более утончённой, выделится линия скул, подбородок станет четким по линиям - именно тот эффект, который я так давно хотела! Очень довольна результатом!", — написала Анна.

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Но и это не предел. Калашникова решилась поправить щечки. Более того — сделать это практически в прямом эфире.

"В последнее время все большую популярность набирают впалые щёчки, сегодня я была в гостях у одного из самых популярных хирургов по удалению комков Биша. Александр Игоревич работает по авторской методике, что позволяет быстрее восстановиться после манипуляции. Совсем скоро мы проведём операцию в прямом эфире!!!, следите за моими новостями! Я решилась!", — подписала Аня.

Помимо самой "манипуляции" по исправлению щёк, немного пугает лицо хирурга, который будет ее делать.

Напомним, 53-летняя Лолита показала, что с ее лицом сделал пластический хирург.