Анна Калашникова увеличила не только грудь, но сделала и коррекцию лица

Свою внешность она до сих пор не считает идеальной.
Но видимо новая грудь будет не единственным изменением, которое покажет публике Анна, пишет paparazzi.
Процесс восстановления еще не закончен и из-за этого красотка не может похвастаться результатом.
Свою внешность она до сих пор не считает идеальной, поэтому решилась на исправление овала лица.
"После операции продолжаю приводить себя в порядок — решила сделать коррекцию овала лица и подбородка... Чтобы изменить форму лица, нужно подколоть подбородок и нижнюю челюсть, тогда форма овала уйдёт и в результате форма лица станет более утончённой, выделится линия скул, подбородок станет четким по линиям - именно тот эффект, который я так давно хотела! Очень довольна результатом!", — написала Анна.
Но и это не предел. Калашникова решилась поправить щечки. Более того — сделать это практически в прямом эфире.
"В последнее время все большую популярность набирают впалые щёчки, сегодня я была в гостях у одного из самых популярных хирургов по удалению комков Биша. Александр Игоревич работает по авторской методике, что позволяет быстрее восстановиться после манипуляции. Совсем скоро мы проведём операцию в прямом эфире!!!, следите за моими новостями! Я решилась!", — подписала Аня.
Помимо самой "манипуляции" по исправлению щёк, немного пугает лицо хирурга, который будет ее делать.
Напомним, 53-летняя Лолита показала, что с ее лицом сделал пластический хирург.