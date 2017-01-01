Анна Курникова зажгла на яхте под песню Энрике Иглесиаса, видео

Теннисистка написала, что совершала "серьезные движения".

Анна Курникова instagram.com/annakournikova

Российская теннисистка Анна Курникова станцевала под зажигательную песню ее гражданского мужа — испанского певца Энрике Иглесиаса — "El baño".

Спортсмена зажгла на яхте у берегов американского Майами (город расположен на побережье Атлантического океана) и разместила видео на своей странице в Instagram.

"Серьезные движения", — подписала она ролик.

Ранее СМИ узнали, что 16 декабря 2017 года Анна Курникова родила от Энрике Иглесиаса близнецов. Пара вместе с 2001-го. Еще в 2011-м во время концерта в России исполнитель представил ее зрителям как свою жену, но позже признался, что просто "увлекся моментом", а официально брак по-прежнему не заключен.