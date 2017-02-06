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Анна Седокова готовится к рождению малыша

Сегодня, 13:04

Певица назвала также назвала песню своим долгожданным ребёночком

Анна Седокова
Анна Седокова instagram.com/annasedokova
Певица Анна Седокова ошеломила фанатов приятной новостью — она в третий раз станет мамой.

Эту радостную новость Анна сообщила на собственной странице в Instagram.

Певица выложила фото, где изображена уже с немалым округлым животиком и оставила подпись. Но свой месседж Седокова закрутила таким образом, что поклонником остаётся гадать: певица действительно говорит о своей беременности  или о рождении новой песни.

"С каждой прожитой секундой в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже страшно прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство! 14 февраля в День всех Влюблённых я представлю свою видео работу и песню ПерваяЛюбовь, которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребёночек", — написала Седокова.

Анна Седокова
Instagram

Сейчас у Анны подрастает двое дочерей от предыдущих отношений — 12-летняя Алина, рожденная в браке с Валентином Белькевичем и 6-летняя Моника от Максима Чернявского.

 

Напомним, Антонио Бандерас целовался с Анной Седоковой.

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Анна Седокова, беременность, дети, малыш, песня
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