Анна Седокова готовится к рождению малыша

Певица назвала также назвала песню своим долгожданным ребёночком

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова ошеломила фанатов приятной новостью — она в третий раз станет мамой.

Эту радостную новость Анна сообщила на собственной странице в Instagram.

Певица выложила фото, где изображена уже с немалым округлым животиком и оставила подпись. Но свой месседж Седокова закрутила таким образом, что поклонником остаётся гадать: певица действительно говорит о своей беременности или о рождении новой песни.

"С каждой прожитой секундой в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже страшно прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство! 14 февраля в День всех Влюблённых я представлю свою видео работу и песню ПерваяЛюбовь, которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребёночек", — написала Седокова.

Instagram

Сейчас у Анны подрастает двое дочерей от предыдущих отношений — 12-летняя Алина, рожденная в браке с Валентином Белькевичем и 6-летняя Моника от Максима Чернявского.

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 6 2017 в 2:08 PST

Напомним, Антонио Бандерас целовался с Анной Седоковой.