Анна Седокова назвала свою звукозаписывающую компанию в честь сына

Сына Гектора певица родила 8 апреля 2017 года.

Анна Седокова Instagram

После того, как Анна Седокова покинула популярную группы ВИА Гра, она стала не только сольной певицей, но и занялась новыми проектами.

Об этом пишет ivona.

Так, в частности Анна стала дизайнером и запустила свою линию одежды, часто выступает в роли ведущей на разных мероприятиях. Кроме этого всего, артистка планирует в скором времени написать книгу. А на днях Седокова на своей страничке в Instagram сообщила, что основала компанию Hector Production и назвала ее в честь сына Гектора, которого родила 8 апреля 2017 года.

"Это первая работа компании Hector Production, компании которую я основала и посвятила своему сыну Гектору. Впереди много дорог и я не знаю по какой пойдут мои дети. Я не смогу подсказать, какая из них верная, потому что только один путь правильный. Твой", — написала в Сети Анна Седокова.

Напомним, Анна Седокова устроила обнимашки с новым мужчиной перед журналистами.