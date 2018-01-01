Анна Седокова показала нового мужчину, и поблагодарила его за поддержку

Певица призналась в полной гармонии на работе и в личных отношениях.

Седокова показала нового мужчину instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица Анна Седокова показала нового возлюбленного, и призналась, что в ее жизни наконец-то наступила гармония.

На своей странице в Instagram Седокова выставила фото, на котором запечатлен ее партнер по клипу "На воле" и фотограф Даниил Величко.

К тому же, певица оказалась в числе гостей гала-ужина канала МУЗ-ТВ. Седокова вышла в свет с Величко, спровоцировав слухи о романе. По словам знаменитости, она счастлива, потому что у нее есть "он".

"Знаете, если бы меня еще пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала - нет! Только что, я была номинирована на премию @muztv!!! Лучшее женское видео Года!!!!!!! Моя #НеТвояВина!!! Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле!!! У меня преданные друзья и любимейшие подруги, и просто безумная команда на работе!!! Он!!! И все только лучшее впереди! Я знаю! Спасибо тебе, Боженька и спасибо ВАМ, моя ИнстаСемья! Мы сделали это!!! Мы – сила", - написала Седокова.

Седокова показала на фото Величко instagram.com/annasedokova

Таким образом, Седокова подогрела интерес к слухам о своем увлечении мускулистым красавцем, и поклонники пришли к выводу, что Анна представила общественности своего избранника.

"Анюта, желаю тебе женского счастья", "Красивая пара", "Ура, ура, заслужила", "Нереально рада за Вас)", "Поздравляю", - поздравляли фанаты.

Поклонники посчитали, что певица представила публике своего избранника Фото: Сергей Джевахашвили

Ранее Анна Седокова в полупрозрачном платье получила премию "Самая стильная мама года".