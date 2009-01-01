Анна Седокова рассекретила необычное имя сына

Она хотела древнегреческое или древнеримское имя.

Анна Седокова Instagram

Популярная украинская певица Анна Седокова рассказала, как назвала малыша.

Об она рассказала в интервью журналу Телепрограмма.

8 апреля 34-летняя популярная украинская исполнительница, бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова в третий раз стала мамой. В одном из роддомов Лос-Анджелеса (США) у нее родился сын.

Более месяца артистка скрывала имя мальчика и вот теперь Анна решила рассекретить имя мальчика. Певица рассказала, что выбрала для малыша невероятно оригинальное имя.

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"Его имя — Гектор. По-английски пишется "Gektor". Я так хотела древнегреческое или древнеримское имя. И как-то оно приглянулось. Сын у меня – суперсерьезный парень. И мне кажется, он абсолютно соответствует своему имени. А вообще, никто не мог угадать, как мы его назвали. Даже предположений таких не было", — поделилась исполнительница.

Отметим, что кроме Гектора, Седокова также воспитывает двоих дочерей — 12-летнюю Алину и пятилетнюю Монику.

Напомним, Ступка и Логунова рассекретили имя дочери.