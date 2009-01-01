Анна Седокова рассекретила пол своего третьего малыша

Сын Седоковой появится на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Анна Седокова Instagram

Анна долгое время держала в секрете, что находится в интересном положении, но на прошлой неделе решила признаться, что скоро в ее семье произойдет пополнение, пишет starhit.

"С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью, — поделилась Седокова с поклонниками в социальных сетях. — Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и благодарю Бога за это волшебство!".

Сын Седоковой появится на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Она уже воспитывает 12-летнюю Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и 5-летнюю Монику от второго — с бизнесменом Максимом Чернявским. Кто является отцом будущего малыша, артистка пока тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима.

Instagram

Сейчас Седокова много времени проводит в Америке. Алина ходит в Штатах в обычную школу и на уроки актерского мастерства, а Моника — в садик и в воскресную церковную школу. Помимо дочерей Анна много времени уделяет творчеству — в данный момент она приступила к съемкам дебютного фильма "Первая любовь". В нем Седокова выступает в качестве автора, режиссера, продюсера, а главную роль в картине сыграет старшая дочь исполнительницы Алина. А в День святого Валентина поклонников сексуальной красотки ждет двойной сюрприз — премьера песни и клипа "Первая любовь", а также презентация первого акустического альбома Анны.

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