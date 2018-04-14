Анна Седокова рассказала, каков Басков в постели

Певица прокатилась с артистом в машине и поговорила на откровенные темы.

Певица прокатилась с артистом в машине и поговорила на откровенные темы instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица Анна Седокова поделилась с фанатами видео из машины с Николаем Басковым, в котором разузнала, какой "натуральный блондин" в постели.

Басков сидел на месте водителя, однако, признался, что забыл, куда нажимать, чтобы она поехала. Забавным роликом певица поделилась на своей странице в Instagram.

Седокова была удивлена признанием Баскова, но указала ему на то, что стиль вождения мужчины говорит о его поведении в постели.

На такое заявление Седоковой, Басков резко вырулил на газон, поехал не по трассе, и сказал, что он непредсказуем. После этого певица сравнила его с тигром и львом.

Николай не стал хвастаться своими сексуальными навыками, а лишь посоветовал Седоковой разузнать у Виктории, какой он в постели.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)14 Апр 2018 в 6:56 PDT

Напомним, Басков уже длительное время встречается с моделью Викторией Лопыревой. 5 октября 2017 года они должны были пожениться, однако перенесли дату на более поздний срок.