Анна Седокова рассказала, каков Басков в постели

Певица прокатилась с артистом в машине и поговорила на откровенные темы.
Басков сидел на месте водителя, однако, признался, что забыл, куда нажимать, чтобы она поехала. Забавным роликом певица поделилась на своей странице в Instagram.
Седокова была удивлена признанием Баскова, но указала ему на то, что стиль вождения мужчины говорит о его поведении в постели.
На такое заявление Седоковой, Басков резко вырулил на газон, поехал не по трассе, и сказал, что он непредсказуем. После этого певица сравнила его с тигром и львом.
Николай не стал хвастаться своими сексуальными навыками, а лишь посоветовал Седоковой разузнать у Виктории, какой он в постели.
Напомним, Басков уже длительное время встречается с моделью Викторией Лопыревой. 5 октября 2017 года они должны были пожениться, однако перенесли дату на более поздний срок.