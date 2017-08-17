Анна Седокова разорвала отношения с очередным возлюбленным

Видимо, избранник хотел, чтобы певица оставила сцену.

Анна Седокова Instagram

34-летняя Анна Седокова уже привыкла скрывать свою личную жизнь от глаз поклонников.

Несмотря на то, что весной этого года певица родила своему таинственному возлюбленному сына Гектора, судя по всему, их пути все же разошлись, пишет Woman.ru.

Сперва артистка намекнула на это в своем Instagram, а в новом интервью заявила, что они с женихом приняли решение "не идти вместе дальше".

Instagram

Поклонники были уверены, что свадьба певицы и ее таинственного избранника, которым, по сообщениям в прессе, является Артем Комаров (сын предпринимателя Андрея Комарова, состояние которого оценивается в 800 миллионов долларов, — прим.), уже не за горами.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Авг 17 2017 в 3:04 PDT

Но недавно Анна посетовала на судьбу матери-одиночки, чем спровоцировала слухи о разрыве с сыном мультимиллионера. На днях Седокова дала откровенное интервью журналу OK!, в котором заявила: "Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе дальше. И это решение было принято нами сообща. Это сложная история, вот прямо сложнее, чем все мои истории до этого". По словам Анны, у них с их избранником возникли "непримиримые разногласия". "Мне кажется, что он в меня не верил. Это странно сейчас прозвучит, но он правда в меня не верил. А я не хочу девяносто девять процентов своего времени тратить на то, чтобы кому-то доказывать, мол, я не идиот, я талантливая, я артистка", — поделилась Седокова.

Видимо, избранник хотел, чтобы певица оставила сцену. К слову, из Фейсбука Артема Комарова исчезла его совместная фотография с Анной, которую интернет-пользователи активно обсуждали в июне этого года.

Напомним, Анна Седокова оконфузилась на концерте в России.