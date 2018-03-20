Анна Седокова соблазнительно станцевала у пилона

Певица опубликовала пикантное видео.
Артистка выложила видео с тренировки нового вида танца. Седокова была одета в соблазнительный кружевной топ и обтягивающие черные лосины.
"Время танцев", - подписала певица фото.
Поклонники певицы отметили, что Седокова выглядит потрясающе и является образцом для всех.
"Прекрасный образец, мамочка 3х детей. Просто супер", "Фигура просто огонь", "Анечка, вы такая сочная!", "Так плавно и аккуратно...", - восхищались фанаты.
Ранее Седокова похвасталась своим пышным бюстом и аппетитными формами.