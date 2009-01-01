Анна Седокова собралась замуж за отца своего ребенка

О молодом человеке по имени Артем упомянула и бабушка второго мужа Седоковой.

Анна Седокова Instagram

Об этом пишет pl.com.

Певица готовится не только родить своим дочкам, Алине и Монике, братика. Артистка официально оформит отношения с его отцом. Стало известно, что его зовут Артем, ему 25 лет, и намерения у него серьезные: пара уже назначила дату свадьбы. Избранником певицы является генеральным директором одной строительной компании. Известно, что он сын обеспеченных и влиятельных родителей.

О молодом человеке по имени Артем упомянула и бабушка второго мужа Седоковой — Максима Чернявского Марина Петровна. В интервью женщина рассказывала, что Анна собирается перевезти детей из Лос-Анджелеса в Россию, к своему будущему мужу. Бабушка специально прилетала в Москву полгода назад, чтобы встретиться с Артемом и рассказать, что за человек Седокова и убедить его, что в данный момент Монике будет лучше оставаться в США, а вот Анна может приезжать сколько угодно. Но встречи не получилось, вместо себя мужчина прислал свою помощницу. По словам же Марины Петровны молодые люди готовятся к свадьбе, даже сняли мерки для платьев у девочек — Алины и Моники.

Напомним, у Анны Седоковой могут отобрать младшую дочь.