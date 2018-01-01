Анна Седокова в платье с глубоким декольте советовала как поднять себе настроение

Артистка вызвала бурю обсуждений в комментариях.

Седокова в белом платье восхитила фанатов instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками новым фото, на котором она запечатлена в облегающем белом платье длины миди с выразительным декольте.

Под снимком на своей странице в Instagram певица дала советы как поднять себе настроение.

"Несколько способов поднять себе настроение: побалуйте себя чем-то, о чем давно мечтали, порадуйте кого-то, кто вам близок, поспите, устройте посиделки с друзьями, послушайте любимую музыку, наведите дома порядок, посмотрите любимую комедию, посмотрите на себя в зеркало и улыбнитесь", - написала Седокова.

Поклонники взяли ан заметку советы от артистки, и восхитились ее безупречным внешним видом.

"Эхх.. хороша..", "Куколка-мамочка", "Потрясающе выглядите!", "Анна-умница! Достойный пример всем женщинам. Как можно быть такой женственной и оставаться хорошей мамой троих детей!", - восхищались подписчики.

Другие же писали, что им стоит одного взгляда на Седокову, и они уже заряжены положительными эмоциями на весь день.

"Аняяя твои посты всегда меня радуют и поднимают настроение", "А еще настроение можно поднять, просто увидев вас!", - уверяли фанаты.

Седокова в белом платье восхитила фанатов instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова взволновала поклонников новым видео.