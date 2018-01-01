Анна Семенович похвасталась стройными ножками, фото

Певица поделилась, что каждое утро начинает со своей фирменной ванны.

Анна Семенович показала фото, на котором в центре внимания оказались ее стройные ножки instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в ванной в халатике.

Снимок был сделан в столице РФ Москве, артистка опубликовала его на своей странице в Instagram.

На фото ведущая запечатлена сидящей у раковины, она приподняла полы наряда, и в центре внимания оказались стройные ножки.

"Как же я люблю воду... говорят, что люди рожденные под знаком Рыб заряжаются от воды. Я каждое утро начинаю со своей фирменной ванны с солью и только после этого просыпаюсь", — поделилась исполнительница подробностью из личной жизни.

Анна Семенович показала фото, на котором в центре внимания оказались ее стройные ножки instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович опубликовала в Сети снимок, на котором она позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялте. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения артистка.

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