Анна Семенович похвасталась стройными ножками, фото

Певица поделилась, что каждое утро начинает со своей фирменной ванны.
Снимок был сделан в столице РФ Москве, артистка опубликовала его на своей странице в Instagram.
На фото ведущая запечатлена сидящей у раковины, она приподняла полы наряда, и в центре внимания оказались стройные ножки.
"Как же я люблю воду... говорят, что люди рожденные под знаком Рыб заряжаются от воды. Я каждое утро начинаю со своей фирменной ванны с солью и только после этого просыпаюсь", — поделилась исполнительница подробностью из личной жизни.
Ранее Анна Семенович опубликовала в Сети снимок, на котором она позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялте. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения артистка.
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