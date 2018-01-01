Анна Семенович позировала в Крыму, считает полуостров российским: фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимок был сделан в Ялте, за день он собрал свыше 47 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.
Судя по записи в соцсети, исполнительница считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения Семенович.
"Зарядку сделала, можно и в дорогу собираться… Мне интересно, а вы занимаетесь спортом в выходные или ленитесь?", — подписала фото актриса.
Ранее лидер российской рок-группы "Аквариум", певец, поэт, композитор и гитарист Борис Гребенщиков заявил, что коллектив готов выступить в подконтрольном РФ Крыму и в захваченном боевиками Луганске с Донецком.
Читайте наши новости в Telegram