Анна Семенович в платье с глубоким вырезом поразила фанатов пышной грудью

Певица похвасталась объемной грудью.

Семенович поделилась новым фото instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в касном платье с глубоким вырезом.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, меньше чем за три часа он собрал 60 тысяч лайков.

На фото артистка запечатлена сидящей на кресле, в центре внимания оказалась ее пышная грудь.

"Иногда, в Жизни нужно расслабиться, поплыть по течению. Перестать бороться с потоками энергий, просто расправить крылья и лететь не сопротивляясь Судьбе2, - подписала снимок ратистка.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Анна, увольте своего фоторедактора. Мне как художнику аж дурно становится от фона плывущих кресел и тд) Элементарно сузить руку что-ли уже не в состоянии", "Аня, ты шикарна!", "Секси грудь", "Ооох Анюта, классная ты девочка", - писали юзеры.

Анна Семенович позировала в платье с глубоким вырезом instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович поделилась снимком без макияжа.

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